Сегодня на Орловщине стартовал экологический двухмесячник

Весенний субботник назначили на 20 апреля.

Ранее соответствующее распоряжение утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Мероприятия проводятся в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». В Орловской области её организационный комитет возглавляет первый заместитель губернатора Владимир Ивановский.

Как обычно, администрация региона рекомендовала присоединиться к акции всем органам местного самоуправления. В минувшем году в Орле в весеннем субботнике участвовали около 25 тысяч человек.

Фактически, уборка территорий началась ещё на этих выходных, так как погода выдалась подходящей. Основные экологические мероприятия пройдут в парках и скверах, во дворах, на набережных, а также в лесополосах, которые находятся на территориях населённых пунктов (или рядом с ними).

ИА «Орелград»