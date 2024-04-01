Сегодня на Орловщине стартовал экологический двухмесячник

1.4.2024 | 12:00 Новости, Общество

Весенний субботник назначили на 20 апреля.

Фото: Андрей Клычков

Ранее соответствующее распоряжение утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Мероприятия проводятся в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». В Орловской области её организационный комитет возглавляет первый заместитель губернатора Владимир Ивановский.

Как обычно, администрация региона рекомендовала присоединиться к акции всем органам местного самоуправления. В минувшем году в Орле в весеннем субботнике участвовали около 25 тысяч человек.

Фактически, уборка территорий началась ещё на этих выходных, так как погода выдалась подходящей. Основные экологические мероприятия пройдут в парках и скверах, во дворах, на набережных, а также в лесополосах, которые находятся на территориях населённых пунктов (или рядом с ними).

ИА «Орелград»


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