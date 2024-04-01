Орловские чиновники обсудили оборот навоза

Темой разговора стало обращение побочных продуктов животноводства.

В Орле на базе регионального департамента сельского хозяйства прошло совещание по вопросу государственного регулирования в сфере обращения побочных продуктов животноводства. Краткий отчет с этого мероприятия представила пресс-служба Территориального Управления Россельхознадзора. В совещании приняли участие представители муниципальных образований и животноводческих организаций. Им разъяснили требования, предъявляемые к обращению побочных продуктов животноводства.

Побочные продукты животноводства – это вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, подстилку, стоки, и используемые в сельскохозяйственном производстве. Постановлением правительства РФ от 31.10.2022 № 1940 были утверждены требования к их обращению при хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализации и использовании. В рамках совещания представителями ТУ Россельхознадзора осветили основные требования в указанной сфере, особое внимание уделив вопросу рационального использования земель «при внесении продуктов животноводства в соответствии с техническими условиями».

«С начала 2024 года, в целях пресечения совершения хозяйствующим субъектами нарушений законодательства при обращении с отходами животноводства, специалистами Управления проконтролировано 4954 га земель сельскохозяйственного назначения, обследовано свыше 400 земельных участков на территории двух регионов и 77 площадок (объектов животноводческой сферы), – сообщили в ведомстве. – По пяти фактам выявления признаков нарушения земельного законодательства хозяйствующим субъектам направлено пять предостережений».

Также прозвучала информация о том, что всего с начала текущего года в адрес Управления поступило 271 уведомление от 147 хозяйствующих субъектов об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных к побочным продуктам животноводства. Из них непосредственно в Орловской области поступило 129 уведомлений, остальные – в Курской.

ИА «Орелград»