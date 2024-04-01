Утвержден порядок льготной догазификации

Правительство определилось с правилами расчета субсидий.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков утвердил порядок предоставления субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации в 2024 году. Речь идет о программе догазификации, которая реализуется в рамках федерального проекта «Развитие рынка природного газа как моторного топлива». Следующим шагом стало принятие правительством региона порядка определения размера субсидий льготникам.

Размер субсидии гражданам определяется равным размеру затрат физического лица на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям. Субсидия предоставляется однократно, ее размер не может превышать 100 000 рублей, что было закреплено и в предыдущем документе.

Затраты внутри границ земельных участков включают в себя расходы на

проектирование сети газопотребления, включая расходы на проведение инженерно-геодезических изысканий,

разработку проектной документации и рабочей документации,

согласование прокладки объектов сети газопотребления с владельцами смежных коммуникаций (при необходимости),

осуществление строительно-монтажных работ сети газопотребления.

К газоиспользующему оборудованию, затраты на покупку и установку которого могут компенсироваться за счет средств субсидии власти региона отнесли оборудование, произведенное на территории РФ. В их число включены: котел (газовый двухконтурный или одноконтурный напольный котел, газовый двухконтурный или одноконтурный настенный котел); газовый водонагреватель; газовая плита, газовая варочная панель; счетчики газа (прибор учета газа); колонка (или бойлер косвенного нагрева); система контроля загазованности; иное допустимое к установке в домовладениях оборудование, работающее на природном газе и необходимое для отопления (теплоснабжения) домовладений и для пищеприготовления.

Если сумма затрат гражданина превысит установленный властями предельный размер субсидии, то субсидия будет выплачена в предельном размере. Остальное получателю придется доплатить из своего кармана в сроки, установленные договором о подключении. Если затраты окажутся меньше предела, то гражданин получит субсидию по факту понесенных расходов. «Включение каких-либо расходов на получение субсидии гражданам в состав затрат, учитываемых при определении ее размера, не допускается», – отмечено также в документе.

ИА «Орелград»