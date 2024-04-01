Парахин запретил съемку в мэрии без разрешения

Ужесточение правил мэр объяснил угрозой терроризма.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление № 4659 «Об организации пропускного режима в здании администрации города Орла». Поправки приняты «в целях предупреждения и пресечения террористической деятельности, преступлений и административных правонарушений, обеспечения личной безопасности работников органов (организаций), размещенных в здании администрации города Орла».

Мэр распорядился дополнить пункт 7.1 абзацами, запрещающими: проводить фото-, кино-, видеосъемку без разрешения (уведомления) управления по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла; проводить фото-, кино-, видеосъемку, аудиозапись в выделенных и режимных помещениях без разрешения администратора по безопасности. Контроль за исполнением постановления Парахин возложил на своего заместителя – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Филатова.

Действующие правила пропускного режима были приняты в 2022 году. Они также запрещают вносить в здание администрации химические, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и иные предметы и средства, наличие либо применение которых может представлять угрозу для безопасности окружающих. Нельзя вносить в здание мэрии боеприпасы, оружие всех видов и патроны к нему. Исключение сделано для тех, кому законодательством РФ разрешено ношение, хранение и применение оружия для исполнения возложенных на них обязанностей.

Запрещено иметь при себе крупногабаритные предметы, в том числе хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы (за исключением папок, портфелей, кейсов для документов). Нельзя курить в местах, не оборудованных для этой цели. Запрещается вход в здание администрации людям в состоянии наркотического, токсического и алкогольного опьянения, с агрессивным поведением или в возбужденном состоянии, а также людям в одежде, не отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, общепризнанным нормам. При входе в здание верхняя одежда сдается в гардероб.

ИА «Орелград»