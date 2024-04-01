Орловский депздрав ответил на претензии Генпрокуратуры

1.4.2024 | 15:30 Закон и порядок, Медицина, Новости

Правда, пока неофициально.

Фото: ИА «Орелград»

Разговор на эту тему состоялся в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора.

Напомним, Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая с отчётом в присутствии президента Владимира Путина, упомянул о серьёзных проблемах с распределением лекарств для льготников. Их выявили и в Орловской области.

Один из пользователей, обращаясь к Клычкову, попросил прокомментировать ситуацию. Ему ответили с официального аккаунта регионального департамента здравоохранения. Правда, не слишком содержательно.

Вначале депздрав напомнил о существовании специальной горячей линии для льготников, получающих бесплатные лекарства. Затем чиновники попытались переложить хотя бы часть ответственности на другие структуры.

«Не всегда проблемы с поставкой препарата связаны с работой отдела льготного лекарственного обеспечения. Иногда поставщики могут задержать поставку или не выйти на аукцион по закупке лекарства. К сожалению, повлиять на это мы не можем», – признали в обладминистрации.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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