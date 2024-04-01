Осужденный орловец показал в Эрмитаже чудеса пирографии

Заключенный из орловской колонии победил в конкурс «Искупление и возрождение».

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, осужденный из исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в Нарышкино, занял первое место в номинации «Пирография» Всероссийского творческого конкурса живописи и ремесла «Искупление и возрождение». Он проводится для осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России. Творческая работа орловского заключенного и других победителей в течение трех дней будет располагаться в стенах Эрмитажа.

«Организаторами мероприятия выступили УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Общественный совет при УФСИН и Государственный Эрмитаж, – пояснили в пресс-службе УФСИН по Орловской области. – Осужденным из исправительных учреждений по всей России было предложено создать творческие произведения по мотивам одного из последних шедевров Рембрандта «Возвращение блудного сына», оригинал которого является жемчужиной коллекции западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа».

Участие в отборочных этапах приняли заключенные, отбывающие наказание под стражей более чем в 80 регионах страны. Лучшие работы затем были направлены в Санкт-Петербург для участия в финальном этапе. Всего в финале было представлено 47 работ, успешно прошедших отборочные этапы. В трех номинациях было определен 8 победителей, одним из которых стал и осужденный, отбывающий наказание в орловской колонии.

«Во время объявления победителей начальник УФСИН Игорь Потапенко вместе с генеральным директором Государственного Эрмитажа, членом Общественного совета при УФСИН Михаилом Пиотровским подписали почетные дипломы, которые будут вручены осужденным, – добавили в ведомстве. – Подводя итоги выставки, Михаил Пиотровский отметил, что подобный проект в России, возможно, станет культурной традицией, а пока все желающие смогут насладиться творчеством художников и победителей конкурса «Искупление и возрождение» воочию».

ИА «Орелград»