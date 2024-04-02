Почему новые штрафы за мусор будут мягче, чем ожидалось

Поправки в региональный административный закон утверждены в окончательной редакции.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета во втором чтении рассмотрели проект внесения поправок в статью 6.2 Закона Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения». Напомним, что месяцем ранее в первом чтении было решено дополнить ее частью 3.7.2, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанности участия в содержании прилегающих территорий в пределах границ, установленных правилами благоустройства территории муниципального образования.

Привлекать за такое правонарушение к ответственности будут собственников или иных законных владельцев зданий, строений, сооружений и земельных участков. Исключение сделано для собственников и иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов. В первоначальной редакции законопроекта предусматривалось четыре «состава правонарушения».

Однако ко второму чтению от губернатора в облсовет поступили замечания и предложения. Глава региона призвал сократить число составов правонарушений до трех. В результате в закон вошли санкции к нарушителям, не исполняющим обязанности по: 1 – очистке прилегающей территории от мусора, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников; 2 – очистке прилегающей территории, за исключением цветников и газонов, от снега для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан; 3 – покосу травы и обрезке поросли.

Кроме того, в отличие от первоначальной редакции окончательной версией закона предусмотрено, что на первый раз нарушителей будут наказывать только предупреждениями. А вот повторное совершение такого административного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 50 000 рублей. Кстати, размеры штрафов также были сокращены. Изначально должностных лиц предлагалось штрафовать на сумму от 15 000 до 30 000 рублей, юридических лиц – на сумму от 70 000 до 100 000 рублей.

ИА «Орелград»