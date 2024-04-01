Производство лекарств на Орловщине выросло в 2,3 раза

Статистики обнародовали оперативные данные о работе промышленности.

Динамику промышленного производства в феврале 2024 года замерили специалисты Орелстата. Сообщается, что индекс промышленного производства за указанный месяц показал уверенный рост: плюс 18,8 процента к февралю 2023 года и плюс 3,9 процента к январю 2024 года. Аналитики подметили, что преобладающее большинство отраслей обрабатывающего сектора в феврале продемонстрировали положительную динамику.

«Существенный рост относительно февраля 2023 года зафиксирован в производстве: лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – в 2,3 раза, мебели – на 61,2 процента, напитков – на 56,9 процента, металлургии – на 42,2 процента, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 39,6 процента, бумаги и бумажный изделий – на 36,9 процента, электрического оборудования – на 34,2 процента».

В то же время добыча полезных ископаемых сократилась на 16,2 процента, производство одежды – на 11 процентов. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации по сравнению с февралем 2023 года снизила показатели своей работы на 28,4 процента. Примерно на прошлогоднем уровне работают производители продуктов питания, производители машин и оборудования, не включенных в другие группировки, обработчики древесины и производители изделий из дерева и пробки.

«Три из четырех сектора экономики, включаемые в расчет индекса, существенно нарастили объемы производства в феврале 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года: обрабатывающий – на 15,5 процента; энергетический – на 31,3 процента; сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 30,7 процента. Сырьевой сектор по-прежнему остается в отрицательной зоне – минус 16,2 процента», – добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»