В Орле изменили правила поддержки гражданского общества

1.4.2024 | 9:45 Новости, Общество

Условия выделения грантов переписали областные власти.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области (иллюстративное)

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило «Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества». Документ принят в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии, а также ряди совершенствования механизма предоставления указанных грантов. В частности, в документе появились дополнительные пункты. Один из них уточняет перечень получателей субсидий.

Так, участниками конкурсного отбора могут быть некоммерческие неправительственные организации, созданные в форме общественной организации, общественного движения, фонда, частного учреждения, автономной некоммерческой организации, ассоциации, союза, религиозной организации, казачьего общества или общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. Исключение сделано для политических партий, их к участию в конкурсе на выделения грантов не допустят.

Следующее обязательное условие – некоммерческая неправительственная организация должна быть официально зарегистрирована и осуществлять свою деятельность на территории Орловской области. При этом она должна заниматься хотя бы одним из видов деятельности, предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Грант не дадут организациям, учредителем которых является государственный орган, орган местного самоуправления или публично-правовое образование.

Гранты будут выдавать на реализацию конкретных проектов. Новыми правилами определено, что срок реализации такого проекта не должен превышать 12 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии. И только если речь идет о проекте, предполагающем оказание общественно полезных услуг, срок реализации может быть продлен до 24 месяцев. Также новые правила гласят, что субсидии будут выдаваться на наиболее социально значимые, актуальные, устойчивые, реализуемые, уникальные и инновационные проекты.

ИА «Орелград»


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