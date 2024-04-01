В Орловской области стартовал весенний призыв

По всей стране на срочную службу призовут 150 тысяч человек.

Впервые в истории предельный возраст для призыва в армию расширен с 27 до 30 лет. Начальная планка остаётся прежней – 18 лет.

Срок самой службы остаётся прежним – один год.

Как указали в Генштабе Вооружённых сил РФ, призывники не будут направляться в новые регионы и привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине.

Ожидается, что первые граждане, призванные в армию этой весной, отправятся туда 15 апреля. Призыв завершится 15 июля.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о создании призывной комиссии региона, а также аналогичных комиссий в районах и городах нашего субъекта. Обеспечивать порядок на соответствующих мероприятиях будут сотрудники МВД. Главную комиссию Клычков возглавляет лично.

ИА «Орелград»