В Орле изъяли 100 свёртков с мефедроном

1.4.2024 | 11:40 Закон и порядок, Новости

Подозреваемый задержан.

Фото: УМВД по Орловской области

Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

В профильный отдел поступила информация о возможной причастности 19-летнего жителя Орла к наркопреступлениям. Она подтвердилась.

Парня задержали в Советском районе в дачном массиве. Прямо при себе он имел целых 100 свёртков с подозрительным веществом.

Экспертиза показазала, что это производное синтетического наркотика N-метилэфедрон. Общая масса потянула на 53 грамма. Это считается крупным размером.

Как предварительно установили полицейские, вещество предназначалось для дальнейшего сбыта на территории нашего региона – бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело. В период следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

ИА «Орелград»


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