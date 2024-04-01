В Орле изъяли 100 свёртков с мефедроном

Подозреваемый задержан.
Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.
В профильный отдел поступила информация о возможной причастности 19-летнего жителя Орла к наркопреступлениям. Она подтвердилась.
Парня задержали в Советском районе в дачном массиве. Прямо при себе он имел целых 100 свёртков с подозрительным веществом.
Экспертиза показазала, что это производное синтетического наркотика N-метилэфедрон. Общая масса потянула на 53 грамма. Это считается крупным размером.
Как предварительно установили полицейские, вещество предназначалось для дальнейшего сбыта на территории нашего региона – бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело. В период следствия подозреваемый будет находиться под стражей.
ИА «Орелград»