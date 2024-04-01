В Орле изъяли 100 свёртков с мефедроном

Подозреваемый задержан.

Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

В профильный отдел поступила информация о возможной причастности 19-летнего жителя Орла к наркопреступлениям. Она подтвердилась.

Парня задержали в Советском районе в дачном массиве. Прямо при себе он имел целых 100 свёртков с подозрительным веществом.

Экспертиза показазала, что это производное синтетического наркотика N-метилэфедрон. Общая масса потянула на 53 грамма. Это считается крупным размером.

Как предварительно установили полицейские, вещество предназначалось для дальнейшего сбыта на территории нашего региона – бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело. В период следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

ИА «Орелград»