В Орле помогут раненым детям, пострадавшим от агрессии Украины

За счет областного бюджета им будут обеспечены отдых и оздоровление.

Депутаты Орловского облсовета сразу в двух чтениях одобрили внесение изменений в статью 2 Закона «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области». Как следует из пояснительной записки, он был разработан в целях реализации указа президента Российской Федерации от 21 декабря 2023 года № 975 «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины». В частности, президентский указ предусматривает ежегодное направление детей, пострадавших от агрессии Украины, в организации отдыха детей и их оздоровления.

В связи с этим в закон Орловской области потребовалось внести важное изменение. Согласно ему дополняется перечень категорий детей, которым за счет средств областного бюджета предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей. В него включаются дети, получившие в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции.

«В законопроекте не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, – следует из пояснительной записки. – Принятие закона может потребовать дополнительных средств из областного бюджета». К слову, в прошлом году в летний период на территории Орловской области отдых детей был организован в 271 оздоровительном учреждении, в том числе в 8 стационарных учреждениях с круглосуточным режимом работы, 261 лагере с дневным пребыванием, одном палаточном лагере и одном санатории. Все организации отдыха детей и их оздоровления были своевременно внесены в реестр.

В период летней оздоровительной кампании 2023 года различными организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 83 727 детей, или 99 процентов от общего числа детей Орловской области в возрасте от 7 до 17 лет. Непосредственно в оздоровительных учреждениях отдохнуло 24 267 детей, в том числе: в санатории – 1287 детей; в загородных оздоровительных лагерях – 6718 детей; в лагерях с дневным пребыванием – 16 222 ребенка; в палаточном лагере – 40 детей. В федеральных детских центрах на Черноморском побережье в составе организованных групп отдохнуло 89 орловских ребят.

ИА «Орелград»