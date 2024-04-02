На Орловщине зафиксирован первый за сезон укус клеща

2.4.2024 | 12:39 Новости, Происшествия

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

Фото: Иван Кузнецов / www.infoorel.ru

Как пояснили в ведомстве, первое нападение клеща на человека зарегистрировано накануне, 1 апреля. Оно произошло на территории Орловского муниципального округа.

Клещ, напавший на орловца, направлен на исследование. Его проведут в вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

Как правило, в наших широтах такие инциденты начинают происходить как раз в апреле, при пяти-семи градусах тепла. Чем выше температура, тем выше активность клещей.

В связи с этим специалисты призывают жителей региона принять меры предосторожности при посещении парков и лесов. В частности, рекомендуется использовать высокую обувь и заправлять брюки в носки. Также после подобных прогулок необходимо осматривать себя, детей и животных.

ИА «Орелград»


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