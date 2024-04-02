В Орле у автовокзала нашли гранату-лимонку

2.4.2024 | 12:25 Новости, Происшествия

Боеприпас изъяли и уничтожили.

Фото: mir24.tv (иллюстративное)

В Орле продолжаются «весенние» обнаружения боеприпасов времён Великой Отечественной войны. На этот раз опасную находку сделали в переулке Карачевском, неподалёку от автовокзала.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, речь идёт о гранате «Ф-1» (так называемой «лимонке»). Её изъяли и уничтожили.

Также за последние сутки в Сосковском районе нашли миномётную мину того же периода.

Напомним, что накануне стало известно, что в Орле на берегу реки обнаружен артиллерийский снаряд.

ИА «Орелград»


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