В Орле у автовокзала нашли гранату-лимонку

Боеприпас изъяли и уничтожили.

В Орле продолжаются «весенние» обнаружения боеприпасов времён Великой Отечественной войны. На этот раз опасную находку сделали в переулке Карачевском, неподалёку от автовокзала.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, речь идёт о гранате «Ф-1» (так называемой «лимонке»). Её изъяли и уничтожили.

Также за последние сутки в Сосковском районе нашли миномётную мину того же периода.

Напомним, что накануне стало известно, что в Орле на берегу реки обнаружен артиллерийский снаряд.

ИА «Орелград»