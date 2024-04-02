В Орловской области прибавилось полторы тысячи рабочих мест

Таков прогресс за год.

Рейтинг регионов по ситуации на рынке труда опубликовало РИА «Новости». За основу взяли официальные данные за 2023-й год.

Как оказалось, на Орловщине число рабочих мест выросло на 0,4% или на 1500 единиц. В итоговом рейтинге регионов по динамике развития рынка труда наш субъект занял 49-е место из 85.

В целом по стране число рабочих место тоже выросло, причём на 2,2%. В лидерах оказались Московская область и Севастополь, а также Карачаево-Черкесия. Хуже всего ситуация обстоит в Карелии, Архангельской и Мурманской областях.

Также составители рейтинга указали, что в четвёртом квартале 2023-го доля безработных жителей Орловской области составила 2,2%.

ИА «Орелград»