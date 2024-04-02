Орловцы задолжали банкам 15,6 миллиарда рублей

Объем выданных простым орловцам кредитов вырос в 1,9 раза.

В Орловской области в банковской сфере объем выданных населению кредитов по итогам декабря 2023 года составил 15,681 миллиарда рублей, что на 91 процент больше уровня декабря 2022 года (8,212 миллиарда рублей). Такие данные приведены в ежемесячном статистическом бюллетене о социально-экономическом положении Орловской области. Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился на 41,5 процента: с 11,538 миллиарда рублей в декабре 2022 года до 16,326 миллиарда рублей в декабре 2023-го. Таким образом, общий кредитный портфель в регионе за год увеличился с 19,75 до 32,007 миллиарда рублей, или на 62,1 процента.

К слову, в конце 2023 года областной департамент экономического развития и инвестиционной деятельности провел опрос общественного мнения на тему кредитования. Участие в мониторинге приняли 72 хозяйствующих субъекта и 90 рядовых жителей Орловской области. По итогам опроса 90 процентов респондентов, в основном городское население, заявили, что не испытывают трудностей при взаимодействии с финансовой инфраструктурой в части осуществления безналичных платежей.

Как и по итогам предыдущего года, наибольшую удовлетворенность респонденты выразили работой банковских учреждений. Консолидация доли ответов «полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен» в отношении таких организаций составила 77,8 процента. А вот наименьшая степень доверия у опрошенных орловцев проявилась по отношению к деятельности микрофинансовых компаний. Преобладающее большинство респондентов заявили, что стараются не взаимодействовать с такими кредиторами.

Мониторинг также показал, что наиболее важным критерием выбора банковских услуг для жителей Орловской области является ассортиментная доступность, об этом сообщили 43,3 процента опрошенных. Вторую позицию в рейтинге занимает физическая доступность таких услуг – 23,3 процента респондентов отдали за это свои голоса. При проведении аналогичного вопроса среди представителей малого бизнеса 86,5 процента опрошенных наиболее важным критерием выбора назвали ценовую доступность финансовых услуг.

Кстати, в 2023 году, как и годом ранее, наиболее известным источником финансирования для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) оставался банковский кредит (29 процентов опрошенных указали на это). Аналитики данный факт связывают с доступностью и гибкостью условий предоставления кредитного финансирования. Вторым в рейтинге по осведомленности источником финансирования в 2023 году стал заем в микрофинансовой организации (18,4 процента респондентов). Наименее известными источниками финансирования для субъектов МСП являются факторинг (4,9 процента опрошенных), выпуск облигаций (1,5 процента) и краудфандинг (0,8 процента).

ИА «Орелград»