Желающих ремонтировать дорогу у обладминистрации не нашлось

На конкурс в Орле никто не откликнулся.

Начальная цена контракта – 182,8 млн рублей. Предполагался капремонт улицы Салтыкова-Щедрина и полотна по прилегающим дорогам по 7 Ноября, Тургенева, Брестской, Полесской, Красноармейской. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной на участие в отборе, указано в ГИС «Закупки».

Примечательно, что в минувшем году губернатор Андрей Клычков выступил против ремонта дороги под окнами областной администрации, предложив направить средства на частный сектор.

ИА “Орелград”