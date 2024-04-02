Желающих ремонтировать дорогу у обладминистрации не нашлось

2.4.2024 | 10:15 ЖКХ, Новости

На конкурс в Орле никто не откликнулся.

ИА “Орелград”

Начальная цена контракта – 182,8 млн рублей. Предполагался капремонт улицы Салтыкова-Щедрина и полотна по прилегающим дорогам по 7 Ноября, Тургенева, Брестской, Полесской, Красноармейской.  По окончании срока подачи заявок не подано ни одной на участие в отборе, указано в ГИС «Закупки».

Примечательно, что в минувшем году губернатор Андрей Клычков выступил против ремонта дороги под окнами областной администрации, предложив направить средства на частный сектор.

ИА “Орелград”

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования