Орловщина стала одним из лидеров по страховым выплатам в АПК

2.4.2024 | 13:28 Новости, Экономика

Наш регион вошёл в первую пятёрку по стране.

Фото: ИА «Орелград»

За предыдущий год в Орловской области общая сумма таких выплат составила 295 миллионов, сообщает «Агроэксперт».

Данные озвучил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Орловщину опередили только Воронежская область (около 1 миллиарда рублей), Ставропольский край (961 миллион) и Самарская область (431 миллион).

Таким образом, наш регион стал четвёртым по стране. Всего по итогам года российские аграрии получили такие выплаты примерно на пять миллиардов рублей.

Напомним, что они выдаются страховыми компаниями при утере урожая или утрате поголовья. В минувшем году аграриям впервые стали перечислять средства по новой программе страхования от чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»


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