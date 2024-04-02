В Орле дорогу под окнами чиновников отремонтируют за 8,6 миллиона

2.4.2024 | 13:39 Новости, Общество

Выбор поставщика завершён.

Фото: ИА «Орелград»

В Орле завершились торги по выбору подрядчика для ремонта любопытного объекта. Это автомобильная дорога, которая обозначена в официальных документах как «улица Пролетарская Гора от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького, от дома №5 до улицы Ленина». Причём речь идёт уже о втором этапе работ.

Таким образом, в городе займутся облагораживанием едва ли не самой «центровой» территории, которая располагается прямо под окнами чиновников, работающих в администрации Орла.

Остаётся загадкой, почему городские власти озаботились именно её ремонтом, ведь на первый взгляд улица находится совсем в неплохом состоянии. В то же время в городе более чем достаточно других дорог, которым необходима «перезагрузка» – а средств на это, как правило, не хватает.

Ремонт Пролетарской горы обойдётся бюджету примерно в 8,6 миллиона рублей. Торги проводила «Спецавтобаза». Победителем признали ООО «Дорстрой», предложившее наименьшую цену.

Работы нужно будет выполнить оперативно – до 24 апреля текущего года.

ИА «Орелград»


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