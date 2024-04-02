Орловские единороги облезли после зимы

Парку Шеншиных требуется текущий ремонт.

Часть объектов после зимнего сезона находится в потрёпанном состоянии, сообщают «Вести-Орёл».

Напомним, парк, расположенный в деревне Волково Мценского района, отреставрировали минувшим летом. Проект работ победил на всероссийском конкурсе и получила федеральное финансирование.

Однако первая же зима отразилась на парке не лучшим образом. Одна из балюстрад разрушилась и упала, вторая – пока держится, но уже пошла трещинами. Основание сцены повреждено.

Облезла краска на установленных в парке арт-объектах, включая знаменитых бело-синих единорогов. То же самое произошло и с деревянными скамейками.

В правительстве Орловской области пояснили, что причиной стали исключительно погодные условия. При этом все указанные объекты (кроме сцены) не находятся на гарантии. Поэтому ремонтировать их придётся за муниципальный счёт. Работы планируется провести в текущем месяце.

ИА «Орелград»