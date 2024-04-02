В Орле впервые стартовал фестиваль «Музыка родных сердец»

В городе объявлен первый открытый фестиваль семейного музицирования.

О проведении I открытого городского фестиваля семейного музицирования «Музыка родных сердец» распорядилась администрация областного центра. Он посвящен Году семьи, объявленному президентом России в 2024 году. Как следует из постановления мэрии, фестиваль проводится для популяризации и сохранения традиционных семейных ценностей, повышения культурного и образовательного уровня общества, поддержки института семьи и детства, а также оптимизации семейного досуга.

Его совместными усилиями в период до 27 мая 2024 года проведут городское управление культуры и Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского. Учредителем является администрация города Орла. Финансирование возложено на школу Кабалевского. Фестиваль проводится в целях: формирования ценности семейного отдыха, совместного творчества детей и родителей; возрождения, поддержки и развития традиций семейного музицирования; создания положительной мотивации у детей и их родителей к занятиям искусством и домашнему музицированию.

Организаторы преследуют и такие цели, как распространение опыта и эффективных воспитательных практик в области семейного общения, досуга и творчества, развитие творческого потенциала детей и их родителей в процессе семейного музицирования, приобщение разновозрастной аудитории к музыкальной и сценической культуре. Фестиваль проводится в два тура: первый (отборочный) уже стартовал и продлится по 30 апреля. Он проводится в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.

Второй этап будет финальным, он пройдет 27 мая в школе Кабалевского. По итогам финального тура 31 мая будет дан Гала-концерт, составленный из лучших номеров, после чего пройдет награждение. Для участия в фестивале приглашаются семейные ансамбли учащихся и родителей учреждений дополнительного образования в сфере культуры. При исполнительской необходимости разрешается участие концертмейстера.

Количество участников ансамблей семейного музицирования не ограниченно, участие для них бесплатное. Самим фактом своего участия семейные ансамбли и преподаватели дают разрешение на проведение фото- и видеосъемки выступлений для информационной поддержки фестиваля и популяризации музыкального образования и семейного творчества. На концерте в рамках финального тура исполняется одно произведение любого жанра на выбор участников, продолжительностью не более 5 минут.

Фестиваль проводится по следующим номинациям: «Самая музыкальная семья»; «Самому юному участнику»; «За высокий профессиональный уровень»; «За лучшее исполнение музыкального произведения»; «За артистизм и элегантность». Для участия в финальном туре необходимо подать заявку и согласие на обработку персональных данных в срок с 1 по 15 мая включительно.

«Подача официальной заявки на участие в программе фестиваля означает полное и безусловное принятие условий его проведения, – предупреждают организаторы. – Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, прочими организациями и лицами участники мероприятия регулируют самостоятельно. Заявки, полученные после 15 мая 2024 года, не рассматриваются».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»