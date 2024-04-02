Синоптики пообещали орловцам сильный ветер

Он ожидается сегодня и завтра.

Как рассказали в Орловском гидрометцентре, погода может испортится начиная с сегодняшнего вечера – после 21 часа. В частности, порывы ветра могут достигнуть отметки 20 метров в секунду. Постоянная скорость составит от 8 до 13 метров. Ветер будет дуть с юга.

При этом ночь пройдёт без существенных осадков, а завтра ожидаются дожди, но кратковременные. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов в ночное время и от 12 до 17 градусов днём. Также на территории области прогнозируется переменная облачность

В Управлении МЧС орловцам рекомендовали соблюдать осторожность при передвижении. Так, при сильных порывах ветра нельзя находиться рядом с рекламными щитами и другими подобными лёгкими конструкциями. Также потенциальную опасность представляют деревья. Кроме того, следует обращать внимание на оборванные провода линий электропередач.

Ранее стало известно, что в Орле рядом с автовокзалом нашли гранату-лимонку.

ИА «Орелград»