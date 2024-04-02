Под Орлом 53-летний водитель разбился в ДТП

Мужчина госпитализирован.

Авария произошла накануне в 11 часов утра на трассе «Орёл-Тамбов», на 56-м километре. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

53-хлетний мужчина ехал на «Ладе Веста» со стороны Орла в сторону Ливен. В указанном месте отечественная легковушка столкнулась с автомобилем «Бриллианс». Ей управлял 58-летний водитель.

В результате ДТП водитель «Лады» получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Всего за сутки в Орловской области зарегистрировано 14 ДТП, это – единственное, где не обошлось без пострадавших.

ИА «Орелград»