На Орловщине определили пожароопасные населённые пункты

Властям даны соответствующие рекомендации.

Постановление о старте пожароопасного сезона подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Официально он начнётся с 5-го апреля.

Областное правительство обратило внимание глав районов на ряд населённых пунктов, которые находятся под угрозой лесных пожаров. Чиновникам рекомендовали разработать и утвердить их паспорта.

В частности, в список попал город Дмитровск, посёлки Культурная Посадка, Еленка, Жудерский, село Льгов, деревни Радовище и Алёхино. Населённые пункты находятся в Глазуновском, Дмитровском, Знаменском и Хотынецком районах.

Также обладминистрация отметила места детского отдыха, которые находятся под такой же угрозой. Это «Ёлочка», «Солнечный» и «Сосновый бор».

Напомним, накануне стало известно, что в Орловской области из-за подожжённой травы сгорели два дома.

ИА «Орелград»