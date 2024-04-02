На Орловщине определили пожароопасные населённые пункты

2.4.2024 | 11:15 Новости, Общество

Властям даны соответствующие рекомендации.

Фото: vk.com/depnadzororel

Постановление о старте пожароопасного сезона подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Официально он начнётся с 5-го апреля.

Областное правительство обратило внимание глав районов на ряд населённых пунктов, которые находятся под угрозой лесных пожаров. Чиновникам рекомендовали разработать и утвердить их паспорта.

В частности, в список попал город Дмитровск, посёлки Культурная Посадка, Еленка, Жудерский, село Льгов, деревни Радовище и Алёхино. Населённые пункты находятся в Глазуновском, Дмитровском, Знаменском и Хотынецком районах.

Также обладминистрация отметила места детского отдыха, которые находятся под такой же угрозой. Это «Ёлочка», «Солнечный» и «Сосновый бор».

Напомним, накануне стало известно, что в Орловской области из-за подожжённой травы сгорели два дома.

ИА «Орелград»


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