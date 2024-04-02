Гендиректора «Дорстроя 57» снова оштрафовали

2.4.2024 | 10:35 Новости, Строительство

Причиной стал затянувшийся ремонт улицы Космонавтов.

Фото: Администрация Орла

Нарушения выявила прокуратура Северного района Орла. Решение о штрафе принял мировой судья судебного участка №1. Точный размер взыскания не озвучивается.

Контракт на ремонт улицы Космонавтов был заключён между «Объединённым муниципальным заказчиком» и «Дорстроем 57» в феврале минувшего года. О сдаче объекта сообщалось в сентябре.

«Работы выполнены качественно, но мы обратили внимание на ряд недостатков. Например, есть места, где плитка не просыпана песком, также необходимо убрать строительный мусор. Мы дали 10 дней на то, чтобы исправить это, и тогда подпишем акты принятых работ», – отметил тогда Никита Митряев, начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла.

Как установила прокуратура, подрядчик отклонился от сроков сдачи объекта, хотя к настоящему моменту работы завершены. В связи с этим и было возбуждено административное дело.

Ранее в отношении этого же должностного лица приняли аналогичное решение, но в связи с ремонтом другой улицы, тоже расположенной в Северном районе Орла. Кстати, всё это не помешало «Дорстрою 57» недавно получить новый контракт.

ИА «Орелград»


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