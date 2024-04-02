Прокуратура заставила мэрию отдать бизнесу 21,5 миллиона

Предпринимателям недоплатили средства по заключённым и исполненным контрактам и договорам.

Как рассказали в надзорном ведомстве, средства недополучили три юридических лица. Это ООО «Мирамилк» и «Союз-Продторг», а также индивидуальный предприниматель.

Бюджетные учреждения города не рассчитались с ними за поставленные продукты питания. В итоге прокурор Советского района внёс представление мэру. Задолженность погасили.

Предприниматели рассказали о своих проблемах на личном приёме, который провели прокурор Орловской области Алексей Тимошин и региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин.

Такие встречи являются регулярными. Последний приём предпринимателей состоялся накануне. С Тимошиным и Лыкиным пообщались 14 человек.

ИА «Орелград»