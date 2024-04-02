В Орле впервые в этом году посадили деревья

2.4.2024 | 14:36 Новости, Общество

Всего планируется высадить 1,5 тысячи стволов.

Работы по озеленению города начались в рамках экологического двухмесячника. Их проводит «Спецавтобаза».

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, на данный момент в Почтовом переулке, рядом со зданием мэрии, высадили 10 саженцев туй.

«Скоро будем сажать деревья на площади Жукова. Кроме того, в наших теплицах уже выращены цветы для городских клумб», — рассказала сотрудница «Спецавтобазы», начальник участка по зелёным насаждениям Татьяна Можина.

Ранее стало известно, что в Орле на ремонт улицы, расположенной у городской администрации, потратят 8,6 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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