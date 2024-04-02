В Орле составили каталог дарственных книг

В каталог включены книги с дарственными надписями и автографами авторов.

Презентация каталога «Дарственные книги в коллекции научной библиотеки вуза» прошла в Орловском государственном институте культуры в рамках специально организованной выставки. Последняя, как пояснили в вузе, была подготовлена в рамках научного проекта по учебному курсу «Теория и методология библиотековедения». Составителями каталога стали магистранты по профилю «Организационно-управленческие технологии библиотечно-информационной деятельности».

«На выставке представлены книги с автографами и дарственными надписями от писателей, ученых, деятелей культуры, науки и образования, – рассказали в ОГИК. – Отдельную категорию дарителей составляют преподаватели и студенты института. Материалы сгруппированы по разделам: «Дары преподавателей и сотрудников вуза», «Дары студентов», «Авторские издания в подарок библиотеке», «Дары музеев, библиотек и других организаций».

В ходе презентации было отмечено, что создатели выставочного проекта уделили большое внимание анализу книжных собраний, хранящихся в фонде вузовской библиотеки. Кроме того, они изучили особенности документов с автографами и дарственными надписями, которые представляют собой богатый материал для изучения истории вуза. Также было подчеркнуто, что дарственные надписи на книгах выполнены с видимым уважением к институту и его коллективу.

«А это определяет престиж и место учебного заведения в общественной жизни и образовательном пространстве, – считают в ОГИК. – Практика работы с дарами дает основание утверждать, что эта форма пополнения и сохранности фонда достаточно эффективна и остается актуальной».

Ранее пресс-служба Орловской митрополии РПЦ сообщала, что Успенский (Михаило-Архангельский) собор города Орла передал заключенным более 300 книг. Сбор духовной литературы для осужденных исправительной колонии №5 в поселке Нарышкино был организован в рамках празднования Дня православной книги. На просьбу пополнить библиотечный фонд колонии откликнулись прихожане. Кроме того, для осужденных Успенский собор приобрел шесть комплектов шахмат и пять комплектов шашек.

ИА «Орелград»