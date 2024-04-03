В Орле провели повторные торги по школе №15

3.4.2024 | 6:00 Важное, Новости, Образование

Контракт достался тому же подрядчику.

Фото: orel-sosh15.obr57.ru

В состязании снова победило ООО «Авилон». Напомним, результаты предыдущих торгов по капремонту данного объекта отменили после целых трёх жалоб, поступивших в антимонопольную службу.

На этот раз в торгах участвовали три компании. Стартовую цену повысили примерно на 14,7 миллиона – до 248,7 миллиона.

Победитель, ООО «Авилон», сбавил её до 248 миллионов ровно. Остальные участники предложили заплатить за их услуги по максимальной ставке.

Сроки исполнения работ не изменились. Как и раньше, ремонт нужно будет завершить до 1 июня 2025-го года.

ИА «Орелград»


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