В Орле провели повторные торги по школе №15

Контракт достался тому же подрядчику.

В состязании снова победило ООО «Авилон». Напомним, результаты предыдущих торгов по капремонту данного объекта отменили после целых трёх жалоб, поступивших в антимонопольную службу.

На этот раз в торгах участвовали три компании. Стартовую цену повысили примерно на 14,7 миллиона – до 248,7 миллиона.

Победитель, ООО «Авилон», сбавил её до 248 миллионов ровно. Остальные участники предложили заплатить за их услуги по максимальной ставке.

Сроки исполнения работ не изменились. Как и раньше, ремонт нужно будет завершить до 1 июня 2025-го года.

ИА «Орелград»