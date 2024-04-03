Дачные автобусы запустят на Орловщине с 20 апреля

Для орловцев будут работать 12 маршрутов.
Три из них будут «двузначными», остальные девять – «трёхзначными», межмуниципальными. Об этом рассказали в сообществе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru».
Орловцы смогут воспользоваться маршрутами №20Д («Микрорайон Звёздный – Карачевские дачи»), №61 «Улица 1-я Посадская – озеро «Светлая жизнь»» и №65 «Улица 1-я Посадская – дачный массив посёлка «Гать»». А также
- №111 «Комсомольская площадь – Фоминки»,
- № 126 «Микрорайон – Володарская РТС»,
- №162 «Улица 1-я Посадская – Химмашевские дачи»,
- №163 «Комсомольская площадь – дачи «Андриабуж»»,
- №164 «Железнодорожный вокзал – дачный массив «Платоново» — «Кораблики»»,
- №167 «1-я Посадская – Новосёлово»,
- №168 «Комсомольская площадь – Кузнецовские дачи»,
- №169 «Комсомольская площадь – дачный массив «Кораблики»»,
- №296 «Комсомольская площадь – Нарышкинские дачи».
ИА «Орелград»