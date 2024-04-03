Дачные автобусы запустят на Орловщине с 20 апреля

3.4.2024 | 12:45 Новости, Общество

Для орловцев будут работать 12 маршрутов.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Три из них будут «двузначными», остальные девять – «трёхзначными», межмуниципальными. Об этом рассказали в сообществе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru».

Орловцы смогут воспользоваться маршрутами №20Д («Микрорайон Звёздный – Карачевские дачи»), №61 «Улица 1-я Посадская – озеро «Светлая жизнь»» и №65 «Улица 1-я Посадская – дачный массив посёлка «Гать»». А также

  • №111 «Комсомольская площадь – Фоминки»,
  • № 126 «Микрорайон – Володарская РТС»,
  • №162 «Улица 1-я Посадская – Химмашевские дачи»,
  •  №163 «Комсомольская площадь – дачи «Андриабуж»»,
  • №164 «Железнодорожный вокзал – дачный массив «Платоново» — «Кораблики»»,
  • №167 «1-я Посадская – Новосёлово»,
  • №168 «Комсомольская площадь – Кузнецовские дачи»,
  • №169 «Комсомольская площадь – дачный массив «Кораблики»»,
  • №296 «Комсомольская площадь – Нарышкинские дачи».

ИА «Орелград»


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