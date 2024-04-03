Дачные автобусы запустят на Орловщине с 20 апреля

Для орловцев будут работать 12 маршрутов.

Три из них будут «двузначными», остальные девять – «трёхзначными», межмуниципальными. Об этом рассказали в сообществе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru».

Орловцы смогут воспользоваться маршрутами №20Д («Микрорайон Звёздный – Карачевские дачи»), №61 «Улица 1-я Посадская – озеро «Светлая жизнь»» и №65 «Улица 1-я Посадская – дачный массив посёлка «Гать»». А также

№111 «Комсомольская площадь – Фоминки»,

№ 126 «Микрорайон – Володарская РТС»,

№162 «Улица 1-я Посадская – Химмашевские дачи»,

№163 «Комсомольская площадь – дачи «Андриабуж»»,

№164 «Железнодорожный вокзал – дачный массив «Платоново» — «Кораблики»»,

№167 «1-я Посадская – Новосёлово»,

№168 «Комсомольская площадь – Кузнецовские дачи»,

№169 «Комсомольская площадь – дачный массив «Кораблики»»,

№296 «Комсомольская площадь – Нарышкинские дачи».

ИА «Орелград»