Во Мценской ЦРБ появилось новое оборудование

Однако учреждение испытывает трудности с набором кадров.

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

В частности, для ЦРБ приобрели рефрактометр. Такой аппарат появился в этой районной больнице впервые. Его закупили за счёт собственных средств учреждения. Это обошлось примерно в 400 тысяч рублей.

Теперь процедура подбора очков станет гораздо проще. Кроме того, расстройства зрения можно будет выявить на ранних стадиях.

Пройти обследование на рефрактометре рекомендуется примерно каждому четвёртому пациенту, приходящему к офтальмологу. За месяц процедуру смогут пройти около 200 человек.

Также в больницу закупили другое новое оборудование. Так, в кабинет физиотерапии поступил аппарат для дарсонвализации и гальванизации. Медтехника позволяет лечить пациентов с помощью разрядов электрического тока. В стоматологическую поликлинику ЦРБ привезли новые стоматологические установки. Для эндоскопической службы закуплен колоноскоп. В стационарном отделении в палате интенсивной терапии заменили все кровати, что обошлось в 900 тысяч рублей.

В то же время в орловском депздраве признали, что ЦРБ, как и другие медицинские учреждения области, испытывает кадровый голод. «К сожалению, нехватка кадров действительно существует. Для привлечения медиков в районные больницы и поликлиники работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В Мценскую ЦРБ по этим программам уже пришли и оказывают медицинскую помощь пациентам 10 специалистов», – рассказали представители обладминистрации.

ИА «Орелград»