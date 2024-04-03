В Орле аптеки продавали запрещённый препарат

Нарушения выявили в шести организациях.

Это сделала прокуратура Орловской области. Ведомству помогли привлечённые специалисты Росздравнадзора.

«В шести аптечных организациях на территории региона осуществлялась реализация лекарственного препарата, запрещённого к обороту в аптеках», – указали в прокуратуре.

На нарушениях попались ООО «Мелисса», ООО «Сити-Фарм Орел» и ООО «АТОЛЛ-ФАРМА». В отношении заведующих организациями возбудили административные дела. В итоге должностные лица были отштрафованы.

Также руководителям аптек внесли представления об устранении нарушений. На данный момент продажи данного препарата остановлены.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась ремонта улицы, расположенной в лесном массиве.

ИА «Орелград»