В Орле аптеки продавали запрещённый препарат

3.4.2024 | 13:14 Закон и порядок, Медицина, Новости

Нарушения выявили в шести организациях.

Фото: ИА «Орелград»

Это сделала прокуратура Орловской области. Ведомству помогли привлечённые специалисты Росздравнадзора.

«В шести аптечных организациях на территории региона осуществлялась реализация лекарственного препарата, запрещённого к обороту в аптеках», – указали в прокуратуре.

На нарушениях попались ООО «Мелисса», ООО «Сити-Фарм Орел» и ООО «АТОЛЛ-ФАРМА». В отношении заведующих организациями возбудили административные дела. В итоге должностные лица были отштрафованы.

Также руководителям аптек внесли представления об устранении нарушений. На данный момент продажи данного препарата остановлены.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась ремонта улицы, расположенной в лесном массиве.

ИА «Орелград»


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