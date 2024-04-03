Губернатору расширили лесные полномочия

Облсовет одобрил законопроекты по развитию лесного и водного хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Орловского обсловета народных депутатов, в рамках прошедшей сессии был рассмотрен ряд законопроектов, направленных на развитие лесного и водного хозяйства, а также охраны окружающей среды. Их подготовка была обусловлена необходимостью приведения норм законодательства Орловской области в соответствие с положениями федерального законодательства. «Ряд поправок в законы призван урегулировать полномочия органов государственной власти по использованию природных ресурсов и выполнению отдельных работ, направленных на развитие законодательства по охране природы», – уточнили в парламентской пресс-службе.

В частности, поправки были внесены в статьи 4 и 6 Закона «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Орловской области». Они расширяют полномочия органов государственной власти региона. Так, регион получил право на разработку и утверждение плана противопожарного обустройства лесов на территории лесничеств, который будет утверждаться высшим должностным лицом субъекта РФ, то есть губернатором, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный лесной контроль.

Согласно обновленному закону, губернатор утверждает лесной план Орловской области и сводный план тушения лесных пожаров также по согласованию с уполномоченным федеральным органом в соответствии со статьей 53.3 Лесного кодекса РФ. План противопожарного обустройства лесов на территории Орловской области губернатор тоже должен согласовывать с чиновниками федерального уровня, приниматься он будет в соответствии со статьей 53.1 Лесного кодекса РФ.

«Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области, – следует из пояснительной записки к законопроекту. – При проведении анализа норм предлагаемого проекта закона установлено, что в нем отсутствуют коррупциогенные факторы».

ИА «Орелград»