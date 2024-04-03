Стали известны детали дела об охране муниципальных учреждений

О нюансах уголовного дела сообщил бизнес-омбудсмен.

Как уже сообщал «Орелград», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин представил свой итоговый доклад в Орловском облсовете народных депутатов. В числе прочего он рассказал о деятельности автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». В 2023 году состоялось два ее заседания, на которых было рассмотрено три обращения по вопросам уголовного преследования лиц в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности. По двум обращениям эксперты пришли к выводам об отсутствии в действиях лиц составов преступлений.

В одном из таких случаев эксперты решили, что следствием был сделан необоснованный вывод о наличии в действиях неустановленных лиц одного из ООО признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Как пишет бизнес-омбудсмен, следствие опиралось только на тот факт, что в ходе проведенной проверки были выявлены нарушения требований статьи 11.1 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». Выразились они в том, что ООО выставила для охраны муниципальных учреждений лиц, не являющихся частными охранниками, не имеющих удостоверение частного охранника и не прошедших обучение для работы в качестве частного охранника.

«Далее директор ООО был привлечен в качестве обвиняемого, – следует из доклада правозащитника. – В то время как собранные по уголовным делам доказательства устанавливают лишь факт нарушения ООО условий контракта в части, касающейся привлечения работников организации к охране объектов заказчиков, не имеющих удостоверения охранника и документа, подтверждающего прохождение обучения для работы в качестве частного охранника. Указанные нарушения могут послужить основанием только для возбуждения дела об административном правонарушении».

В результате эксперты пришли к выводу о том, что в рассматриваемом случае действия «неустановленных лиц» могут быть квалифицированы только в качестве административного правонарушения. Соответствующая резолюция АНО «МЦОП «Бизнес против коррупции» была передана адвокату для приобщения к материалам дела, так как обращение в АНО поступило уже на стадии судебного разбирательства.

ИА «Орелград»