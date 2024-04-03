Личные хозяйства орловцев обследуют конфиденциально

В Орловской области стартовало выборочное статистическое обследование.

Как пояснили в Орелстате, первый раунд выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на территории Орловской области продлится по 11 июля. Оно охватит 800 личных подсобных хозяйств граждан, расположенных на 27 участках наблюдения в сельской местности. Отметим, что подобные мероприятия статистики проводят по всей стране. Участникам обследования гарантируют конфиденциальность.

«Сведения, полученные в ходе опроса членов домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению и используются только в целях формирования официальной статистической информации, – заверили в Орелстате. – Опрос членов личных подсобных хозяйств проводится специально обученными представителями Орелстата – интервьюерами».

Для участия в опросе надо заполнить типовой бланк формы федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан». При визите интервьюер, прежде всего, обязан предъявить хозяину дома свое служебное удостоверение (Федеральной службы государственной статистики) и паспорт, после чего должен рассказать о целях и задачах своего визита.

«Данное выборочное обследование – это единственный объективный источник информации о состоянии сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения, – говорят в Орелстате. – Его основная задача – получение официальной статистической информации о производстве продуктов растениеводства и животноводства, расходе кормов скоту и птице, реализации продукции собственного производства, расходах на оплату услуг наемным работникам».

Согласно статистическим данным, объем произведенных овощей открытого и закрытого грунта в 2023 году в Орловской области составил 55,7 тысячи тонн (в 2022 году – 56,1 тысячи тонн), в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан – 43,7 тысячи тонн. То есть основная доля производства приходится на личные подсобные хозяйства – 78,4 процента (2022 год – 81,5 процента). Кроме того, в 2023 году хозяйства населения произвели 1,8 процента от общерегионального объема скота и птицы на убой в живом весе, 12,3 процента молока и 36 процентов куриных яиц.

ИА «Орелград»