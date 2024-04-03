Компания из Армавира будет ремонтировать дорогу в Орле

Занимательная география бизнеса.

Подведены итоги электронного аукциона по отбору подрядчика для проектирования и ремонта улицы Михалицына. В контракт вошли проезжая часть и прилегающая территория с примыканием улицы Космонавтов (на участке от дома № 15 по переулку Межевой). Подрядчик обязуется выполнить разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение государственной экспертизы и выполнить ремонтные работы, указано в документации в ГИС «Закупки».

Победителем отбора стало ООО «Дорснаб». Предложенная цена – 104,2 млн рублей. Предусмотрено 30% аванса. Срок исполнения – 30 июня 2025 года.

По данным kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Краснодарском крае. Генеральный директор – Сергей Никитин. Учредители – ООО «Инжиниринговая компания «Новые технологии дорожного хозяйства» и Анзор Хевсоков.

ИА “Орелград”