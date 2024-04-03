Нарушения в сфере закупок оценила КСП

В стоимостном выражении они потянули почти на 300 миллионов рублей.

В 2023 году Контрольно-счетной палатой Орловской области было выявлено нарушений в сфере закупок на общую сумму 292 миллиона рублей. Такую статистику привела начальник отдела аудита в сфере закупок – инспектор КСП Любовь Горюнова, выступившая на обучающем семинаре по профилактике нарушений в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Как пояснили в КСП, семинар был проведен главным контрольным управлением губернатора Орловской области посредством видеоконференцсвязи. В нем приняли участие представители органов местного самоуправления, органов внутреннего муниципального финансового контроля и госзаказчики.

«В рамках семинара обсудили основные изменения в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2024 году, рассмотрели наиболее часто встречающиеся нарушения законодательства о контрактной системе, – следует из информации Контрольно-счетной палаты. – Также участники обсудили особенности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным бюджетам, включая субсидии».

Любовь Горюнова в своем выступлении рассказала о наиболее распространенных недостатках, выявляемых в ходе проверок. В их число вошли нарушения: при выборе способа закупки у единственного поставщика; при обосновании начальной цены контракта; несоблюдение требований к обеспечению исполнения контрактов и гарантийных обязательств; опоздания по срокам оплаты выполненных работ; бездействие госзаказчиков по начислению штрафных санкций за нарушение поставщиками обязательств; приемка невыполненных работ, а также работ, выполненных с нарушением строительных норм; нарушения при рассмотрении заявок участников закупок.

Тем временем состоялось очередное заседание коллегии КСП под председательством ее руководителя Константина Паршина. Основной темой стало подведение итогов о проделанной работе контрольным органом за 2023 год. По итогам обсуждения было принято решение об утверждении отчета о деятельности КСП за 2023 год. Теперь этот документ будет направлен в Орловский областной Совет народных депутатов для рассмотрения.

ИА «Орелград»