Облсовет актуализировал жилищные законы

Депутаты одобрили поправки в законы о найме и капремонте жилья.

Депутаты проголосовали во втором чтении за принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области». Об этом сообщила пресс-служба Орловского облсовета. В соответствии с решением парламентариев уточнен порядок уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирном доме, части которого вводятся в эксплуатацию поэтапно.

«Кроме того, проектом закона уточняются полномочия правительства Орловской области по принятию решения о проведении обследования технического состояния многоквартирного дома за счет средств Орловской области, по установлению порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов, порядка организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, порядка учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капремонта», – перечислили в парламентской пресс-службе.

Также были рассмотрены поправки в статью 7 Закона «О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Орловской области». Проект внесения изменений был разработан в связи с тем, что аналогичные поправки ранее были внесены в статьи 57 и 95 Жилищного кодекса Российской Федерации. В частности, в региональный закон вносятся уточняющие изменения юридико-технического характера.

Согласно актуализированной версии закона, жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания и предоставляются в соответствии с Жилищным кодексом РФ гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания, в том числе в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, заверили депутатов.

ИА «Орелград»