В Орле алиментщик дошел до последней стадии

Мужчина погасил долг, когда над ним нависла угроза уголовного преследования.

В Орловской области мужчина погасил 200 тысяч рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФССП России. Этот случай примечателен тем, что орловец поочередно прошел почти все стадии принудительного характера, предусмотренные законом. Одумался он уже на заключительной стадии, которая представляла собой потенциальное возбуждение уголовного дела в отношении нерадивого родителя. Перед ним маячила незавидная перспектива вплоть до реального лишения свободы.

«На принудительном исполнении в отделении судебных приставов по Глазуновскому и Малоархангельскому районам УФССП России по Орловской области находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание 17-летнего сына и 10-летней дочери в размере 10 000 рублей ежемесячно, – рассказали в ведомстве. – Гражданин не торопился исполнять решение суда и игнорировал родительские обязанности в отношении несовершеннолетних детей, длительное время материально их не поддерживал».

Как и положено в таких случаях, судебные приставы начали применять к должнику меры принудительного характера. Законом предусмотрен целый набор таких инструментов. В данном случае алиментщика сначала ограничили должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Затем его ограничили в праве на управление автотранспортным средством, то есть действие его водительского удостоверения было приостановлено. Поскольку и помогло, гражданин за уклонение от выплаты алиментов был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. По решению суда ему назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ.

«Кроме того, судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что в случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов он будет привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 Уголовного кодекса РФ, – добавили в службе судебных приставов. – Принятые меры принесли положительный результат: отработав 30 часов обязательных работ, назначенных судом, гражданин оплатил всю сумму задолженности в размере 200 тысяч рублей. Взыскание текущих платежей находится на контроле судебного пристава».

ИА «Орелград»