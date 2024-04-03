Застройщик сообщил о начале возведения дома на Андрианова

Многоэтажка в Орле вызвала много вопросов на этапе общественных обсуждений.

«ЖИЛСТРОЙ-инвест» сообщил о «долгожданном событии», так охарактеризовали начало строительства 16-этажного дома по улице Андрианова в соцсетях. Ведется подготовка площадки, монтируется ограждение, организован пункт мойки колес.

Компания выкупила здание бывшего военкомата вместе с участком. Позже было организовано перераспределение земли. Как объясняли чиновники, Жилстрою прирезали пустырь, занятый мусором и домиками для беспризорных животных. Местные же жители утверждали, что это зеленая зона, где они отдыхают.

Отметим, на карте новостроек сайта Наш.дом.рф объект пока не появился.

ИА “Орелград”