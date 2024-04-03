Застройщик сообщил о начале возведения дома на Андрианова

3.4.2024 | 6:40 Строительство

Многоэтажка в Орле вызвала много вопросов на этапе общественных обсуждений.

Фото: «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» строительная компания г. Орел

«ЖИЛСТРОЙ-инвест» сообщил о «долгожданном событии», так охарактеризовали начало строительства 16-этажного дома по улице Андрианова в соцсетях. Ведется подготовка площадки, монтируется ограждение, организован пункт мойки колес.

Компания выкупила здание бывшего военкомата вместе с участком. Позже было организовано перераспределение земли. Как объясняли чиновники, Жилстрою прирезали пустырь, занятый мусором и домиками для беспризорных животных. Местные же жители утверждали, что это зеленая зона, где они отдыхают.

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ИА “Орелград”

Наш.дом.рф

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