Орловцы передали участникам СВО стиральные машины

Гуманитарный груз отправили под Донецк.

Коллектив и студенты Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, а также их партнеры подготовили и отправили в зону СВО гуманитарный груз. В эту партию вошли инструменты, автомобильная резина, бытовые вещи, крупы, сухофрукты, инструменты и несколько стиральных машин.

«Спустя неделю как отвезли предыдущий груз в ЛНР снова собрали партию только для другого подразделения теперь уже под Донецк. Груз получился сбалансированным и практичным с включением в него продуктов питания», – подчеркнул директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Эта партия груза в большей степени оказалась укомплектована вещами бытового характера. В частности, бойцам были переданы несколько стиральных машин. К ним соответственно – необходимые наборы стиральных порошков и гелей. Для приготовления пищи заранее были приобретены и затем переданы наборы посуды (кастрюли большой емкости порядка 10 и более литров, сковороды, поварские ножи и разделочные доски, а также производственные мясорубка и овощерезка).

Для замены шин на военных внедорожниках было передано бойцам три комплекта резины. Кроме того, в груз включили несколько бензопил с запасными цепями, наборами масла для приготовления топливной смеси и смазки пильных шин. Были переданы также более 10 электрических тепловых пушек и печей солярогаз.

Помимо всего, в груз была включена большая партия гречневой крупы, шоколада, козинак, сухофруктов, орехов, сгущенного молока, кофе и какао.

«Совместно со студенческим сообществом мы всегда подключаемся к сбору и комплектованию гуманитарных грузов. Для нас важно быть сопричастными к этому важному делу», – отметил студент Президентской академии Олег Александров.

Партнеры, которые приняли участие в организации сбора этой партии груза: АО «ЗСТ» (г. Мценск), депутат Орловского областного Совета народных депутатов Владимир Шашков, Алексей Шалыгин.

ИА «Орелград»