В Орле выбрали подрядчика для ремонта Советской улицы

На её состояние постоянно жалуются автомобилисты.

В порядок предстоит привести участок, расположенный между перекрёстками с набережной Дубровинского и улицей Герцена. Заказчиком работ выступает «Спецавтобаза».

По итогам торгов контракт достался ООО «Дорснаб». С ним конкурировали ещё три компании, правда, впоследствии одна из них сняла свою заявку.

Стоит отметить, что победитель вызвался выполнить работы за цену, которая сильно отличается от стартовой стоимости. «Дорснабу» заплатят 16,3 миллиона рублей, в то время как изначальная (максимальная) планка устанавливалась в 23,6 миллиона.

Работы нужно будет завершить до 24 апреля текущего года.

ИА «Орелград»