ОНФ обратится в прокуратуру по рухнувшему забору рядом с вокзалом

Планируется, что проверку проведут в отношении РЖД.

Об этом сообщили в региональном штабе «Общероссийского народного фронта».

Фотографии рухнувшего забора появились в соцсетях 1 апреля. Объект находится на Старо-Привокзальной улице.

На данный момент обрушившийся участок стены огородили только лентами. Длина участка составляет несколько метров.

«Недавно мы уже отмечали дорожную проблему этой улицы, но результата не получили, теперь ещё и забор упал. Обратимся в транспортную прокуратуру, чтобы провели проверку в отношении РЖД, так как забор длинный, и есть подпорные стены около моста, где может произойти обрушение», – пояснили в «Общероссийском народном фронте».

Ранее стало известно, что в Орле проверят информацию о полусгнившем доме на Городской.

ИА «Орелград»