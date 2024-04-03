Орловское предприятие заставили убрать свалку сельхозотходов

Она занимала 1,2 гектара.

Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, проблему выявили в феврале в Ливенском районе. На землях сельскохозяйственного назначения находилась нелегальная свалка. Здесь складировались отходы производства – свекловичный жом.

Собственником участка является ООО «ЛивныИнтерТехнология». Компании объявили предостережение.

В итоге предприниматели прислушались к требованиям и ликвидировали свалку. Прибегать к более суровым мерам воздействия не пришлось.

Согласно открытым данным, ООО «ЛивныИнтерТехнология» зарегистрировано в 2003-м году. Компания занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур и другими видами подобной деятельности. Предприятие зарегистрировано в селе Навесное Ливенского района.

ИА «Орелград»