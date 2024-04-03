Патриарх благословил схиархимандрита Илия вернуться в Оптину пустынь

3.4.2024 | 10:45 Новости, Общество

Это сделает орловского старца доступнее для верующих.

Фото: www.patriarchia.ru

Патриарх Московский Кирилл дал схиархимандриту Илию (Ноздрину) официальное благословение на возвращение в монастырь «Оптина пустынь», который находится под Калугой в городе Козельске. Знаменитый орловец, который является авторитетом для многих христиан, сможет перебраться сюда, «если такова будет его воля», говорится в официальном сообщении Русской Православной Церкви.

Как уточнил патриарх, решение принято в связи с поступающими к нему жалобами от лиц, считающих себя «духовными чадами» Илия. Верующие досадовали на то, что не могут общаться с орловским старцем, и просили главу церкви исправить ситуацию.

Кроме того, указывалось, что в «Оптиной пустыни» Илий будет находиться «в условиях монашеского сообщества и окружения», а также получит необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в марте схиархимандриту, почётному жителю Орла исполнилось уже 92 года. С монастырём «Оптина пустынь» Илия связывает многое. Здесь он находился около 20 лет. Ещё в конце восьмидесятых годов минувшего века орловец стал духовником обители, которая тогда только восстанавливалась после запустения. Также именно здесь Илий был пострижен в великую схиму.

ИА «Орелград»


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