В Орле могут досрочно отключить отопление

Мэр Орла поставил вопрос на голосование.

Соцопрос проводится на официальной странице Юрия Парахина «ВКонтакте».

Орловский градоначальник решил узнать мнение жителей областного центра по поводу возможного досрочного прекращения отопительного сезона. «Погода уже уходит в стабильный плюс», – отметил Парахин.

На момент написания материала в опросе поучаствовали уже 757 человек. Примерно 71% высказался против данной идеи, около 29% поддержали мысль об отключении батарей «в экстренном порядке».

Напомним, по закону отопительный сезон прекращается тогда, когда наружная температура воздуха не падает ниже плюс восьми градусов на протяжении пяти суток подряд. Так, в минувшем году батареи в Орле стали холодными с 21 апреля. Однако затем орловцев ожидали достаточно прохладные майские праздники.

Кстати, в ближайшие сутки синоптики пообещали орловцам сильный ветер, а также дожди.

ИА «Орелград»