Под Орлом столкнулись микроавтобус и грузовик

Госпитализирован один человек.

Авария произошла накануне в 14 часов 20 минут. Местом действия стал 181-й километр трассы «Калуга – Орёл». Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

62-хлетний водитель вёл микроавтобус «Фольксваген Транспортёр» со стороны Орла в сторону Калуги. В какой-то момент он допустил столкновение с грузовым «УАЗиком», который двигался в попутном направлении.

За рулём отечественного автомобиля сидел 55-летний мужчина. Судя по фотографиям с места событий, УАЗ принадлежал компании «Ростелеком».

После столкновения грузовик налетел на металлическое ограждения. «Скорая помощь» доставила водителя (а также его 47-летнего пассажира) в медучреждение. После осмотра пассажира отпустили домой, а водителя госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. В результате аварий получили травмы четыре человека.

ИА «Орелград»