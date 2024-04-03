«Бульвар Кантемира» не пережил зиму без проблем

3.4.2024 | 11:30 Новости, Строительство

Под Орлом на важном объекте заиграла плитка.

Фото: vk.com/id320887270

Об этом рассказала депутат Дмитровского городского Совета, член комиссии по благоустройству Елена Мигунова. Информация и фотографии появились в соцсетях народной избранницы.

Орловчанка установила, что первая же зима отразилась на объекте не лучшим образом. В частности, здесь появились заметные неровности – «заиграла плитка». Как утверждает депутат, покрытие оказалось не закреплено должным образом. Также Мигунова высказала претензии к качеству асфальта и озвучила другие проблемы.

«Разметка отсутствует на проезжей части, знаки тоже, да и видеонаблюдения нет», – заявила она

Напомним, «Бульвар Кантемира» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В райцентре благоустроили бульвар по улице Социалистической и площадь перед православным храмом Дмитрия Солунского. Работы проводились в минувшем году и обошлись в 64,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что под Орлом в благоустроенном парке Шеншиных облезли единороги и разрушились балюстрады.

ИА «Орелград»


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