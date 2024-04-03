Под Орлом в лесу отремонтируют улицу

3.4.2024 | 12:10 Закон и порядок, Новости

Такое решение вынес суд.

Начало Дубовой улицы. Фото: google.com

Речь идёт об улице Дубовой, которая входит в состав посёлка Знаменка. Фактически, она располагается прямо в лесном массиве.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, надзорное ведомство установило, что дорога, проходящая по улице, не отвечает требованиям закона. В частности, на покрытии имеются множественные повреждения, выбоины и просадки.

В итоге прокуратура подала иск о признании незаконным бездействия администрации Орловского муниципального округа. Требование удовлетворили.

Теперь местным чиновникам нужно привести улицу в порядок. Орган надзора оставляет за собой контроль над исполнением судебного решения.

google.com

ИА «Орелград»


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