Вынесен приговор экс-начальнице отдела орловской таможни

3.4.2024 | 11:50 Новости

Её признали виновной в превышении полномочий.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в региональном Следственном управлении Следственного комитета, на момент совершения преступлений женщина работала главой одного из отделов Орловского таможенного поста Курской таможни. Речь идёт о достаточно длительном периоде – с ноября 2019-го по май 2021-го.

Как установил суд, орловчанка вносила своему начальству предложения о премировании подчинённых, а затем требовала, чтобы они перечисляли ей часть полученных денег. В итоге она незаконно обогатилась на 144 тысячи рублей.

Суд наказал женщину штрафом. Орловчанке придётся выплатить государству 100 тысяч.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, полученных Управлением ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»


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